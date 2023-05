Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza pentru prima data Festivalul Internațional de Cultura și Patrimoniu Digital / International Digital Culture & Spotlight Heritage Festival in perioada 4 mai – 30 iulie 2023, parte a proiectului Patrimoniul sub reflectoare Timișoara realizat in parteneriat…

- La Timișoara are loc pentru prima data, in organizarea Universitații Politehnica, Festivalul Internațional de Cultura și Patrimoniu Digital / International Digital Culture & Spotlight Heritage Festival. Evenimentul inceput pe 4 mai e deschis publicului pana pe 30 iulie 2023, ca parte a proiectului Patrimoniul…

- Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza pentru prima data Festivalul Internațional de Cultura și Patrimoniu Digital / International Digital Culture & Spotlight Heritage Festival in perioada 4 mai – 30 iulie 2023, parte a proiectului Patrimoniul sub reflectoare Timișoara realizat in parteneriat…

- Muzeul Național al Banatului verniseaza in mansarda B2 a bastionului Theresia vineri, 12 mai, incepand cu ora 18:00, expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, o expoziție inovativa și interactiva, parte a programului cultural Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii, realizata…

- Institutul Cultural Roman (ICR) de la Varsovia itinereaza expozitia "Timisoara - patrimoniul sub reflectoare / Spotlight Heritage Timisoara" la Biblioteca Publica Voievodala din Cracovia, in perioada 21 aprilie - 31 mai 2023.Prezentata initial la Varsovia, cu sprijinul Ambasadei Romaniei in Republica…

- Istoria Timișoarei din perioada ocupației otomane și revenirea la statutul de oraș european vor fi prezentate in cadrul unei expoziții, la Muzeul Național al Banatului. In colaborare cu Badisches Landesmuseum din Karlsruhe, Germania, Muzeul Național al Banatului aduce in fața vizitatorilor o expoziție…

- Pe site-ul campaniamea.declic a fost demartaa o camnie de stringere de semnaturi pentru emidsiunea unei monede comemoraive de 50 de bani care sa marcheze evenimentul TM 2023. Campania de strangere de semnaturi se face sub forma unei solicitari adresate guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, si premierului…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca a cerut și a primit aprobarea menținerii in funcțiune a spitalului modular, care a fost amplasat pe gazonul Stadionului CFR, de la Gara Mare. Printre motivele invocate in cerere se numara și faptul ca Timișoara ar fi Capitala Europeana a Culturii. Cel…