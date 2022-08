La taclale pe tarlale Inainte de 1990, tot aparatul de partid, indiferent de pregatire și funcție, calarea, la ordin, județul, campurile, fermele, statea cu parul pe ceapiști, mecanizatori, primari, ingineri agronomi sau zootehniști, viticultori sau legumicultori: hai și hai! De era de arat, de semanat, de cules sau depozitat, nimic nu se facea fara ordin de la politruci. Degeaba […] Articolul La taclale pe tarlale apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

