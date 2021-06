Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, va incepe, miercuri, primul sau tur de vizite in strainatate, de cand și-a preluat mandatul la Casa Alba. Președintele american va avea o saptamana plina – cu vizite in Marea Britanie, discuții cu Boris Johnson și cu Regina, primele sale summit-uri…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a inceput duminica un turneu consacrat Arcticii, un nou teren de rivalitate cu China si prima ocazie de a testa relatiile foarte tensionate cu Rusia inaintea unui posibil summit intre Joe Biden si Vladimir Putin, comenteaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca 40% dintre liderii planetei i-au solicitat vaccinuri anti-COVID-19 si a reiterat ca va acorda ajutor, insa fara sa precizeze vreun calendar in acest sens, informeaza AFP, citata de Agerpres."Toate tarile din lume se intorc spre noi", a explicat marți…

- Liderii tarilor din NATO se vor reuni la 14 iunie intr-un summit la Bruxelles, a anuntat ieri, printr-un comunicat, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit AFP si EFE,preluate de Agerpres. „Actiunile agresive ale Rusiei, amenintarea terorista, atacurile cibernetice,…

- In fiecare an, pe 22 aprilie se sarbatoreste Ziua Pamantului/ Earth Day, instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator.

- Kremlinul a indicat miercuri ca va "studia" propunerea formulata de presedintele american Joe Biden privind un summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, in contextul unei intensificari a tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Este inca prematur sa discutam despre aceasta intalnire la…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut comentariile dupa ce Joe Biden s-a alaturat unui summit al liderilor UE – este pentru prima data in 11 ani cand participa un președinte american. Cancelarul german Angela Merkel a spus ca UE are multe in comun cu SUA, dar ca difera in ceea ce privește…