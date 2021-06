Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala va fi organizat primul maraton de vaccinare cu Sputnik V. Acesta va avea loc in data de 26 iunie, la Palatul Republicii, in intervalul orelor 7:00 - 22:00. Anuntul a fost facut de primarul de Chisinau, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.

- Deși meseria lor este considerata una dintre cele mai murdare, gunoierii din Capitala cunosc ca fac o munca nobila și ca, datorita lor, orașul are un aspect ingrijit, iar locuitorii acestuia pot respira un aer curat. Cu mulți dintre muncitorii Regiei Autosalubritate soarta a fost dura. Au…

- CHIȘINAU, 15 iun – Sputnik. Despre demiterea Tatianei Bucearschi din funcție a vorbit primarul Capitalei, Ion Ceban, intr-un live pe Facebook. © Screenshot / Партия Социалистов Республики МолдоваVasile Bolea, exclus din concursul pentru funcția de judecator la Curtea ConstituționalaEdilul-șef…

- CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. Specialiștii in sanatate din Moldova susțin ca mulți tineri inca sunt sceptici cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, inclusiv din cauza miturilor care apar in societate. De exemplu, se vorbește ca imunizarea afecteaza fertilitatea persoanelor, informații respinse…

- Primaria Chișinau a semnat un acord de colaborare intre Primăria Chișinău și orașul Obninsk, regiunea Kaluga, din Federația Rusă. Din partea regiunii Kaluga a semnat șefa administrației orașului Obninsk, Tatiana Nikolaevna Leonova, despre asta a anunțat pe pagina sa oficiala de Facebook, primarul…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Elevii claselor a intai, a patra, a cincea, a noua și a 12-ea din Capitala revin de luni in bancile școlii. Declarația a fost facuta de edilul-șef al Capitalei intr-un live pe Facebook, dupa ședința de astazi a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau.…

- 1 730 metri pătrați, amplasați in patru etaje intr-o clădire chiar in centrul orașului au fost intorși municipalitații. Despre aceasta a anunțat primarul general, Ion Ceban, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, este vorba de o cladire de pe strada Armenească 45-a, spațiu…