Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 53 de ani din Bistrița-Nasaud are dosar penal pentru schingiuirea animalelor. Aflandu-se in Cluj-Napoca, și-a lasat cainele incuiat in mașina incinsa de soare și a plecat la mall, la cumparaturi. Pompierii au fost alertați de o trecatoare care a auzit cațelușul – un caniș de talie mica,…

- O femeie din Bistrita-Nasaud este anchetata penal pentru ca și-a lasat cațelul singur in mașina incinsa de soare, in parcarea unui hipermarket din Cluj. Animalul a fost observat de trecatori, care au alertat imediat politia si pompierii.

- Un copil de 13 ani care a luat o masina de la un membru al familiei a provocat, joi, un accident in Bucuresti . El a pierdut controlul autoturismului si a intrat intr-un stalp. El si pasagerul sau, in varsta de 12 ani, au fost raniti.”La data de 17 august a.c., in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a…

- Un automobil de lux a fost furat din parcarea subterana a unui complex locativ din sectorul Rișcani al Capitalei. Poliția a fost sesizata luni, 7 august, in jurul orei 14:00. In mediul online, proprietarul a distribuit imagini video, surprinse de pe camerele de supraveghere, cu momentul in care a fost…

- Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu o mașina care a intrat intr-un troleibuz. Acestea au fost surprinse pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, intersecție cu strada Ismail din capitala.

- O mașina a intrat intr-un troleibuz. Este tabloul care a putut fi urmarit in aceasta dimineața la intersecția strazilor Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare. Și acesta nu este accident rutier ci cadre dintr-un film, spun autoritațile municipale. „In aceste zile in Chișinau sunt filmate scene pentru…

- Irinel Columbeanu a fost in America pentru a-și revedea fiica, Irina Columbeanu, care s-a stabilit acolo cu mama ei, Monica Gabor. El s-a intalnit și cu Mr. Pink, actualul soț al fostei lui soții și a ramas placut impresionat de comportamentul miliardarului. Irinel Columbeanu fața-n fața cu actualul…

- Un vechi proverb spune ca graba strica treaba, lucru care se aplica și in cazul lui Jorge. Artistul a fost surprins intr-un moment de neatenție pe strazile Capitalei, atunci cand se afla la volanul mașinii sale.