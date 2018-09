La Şcoala Ostrovu – Aluniş, un început de an şcolar cât pentru…

Luiza Radulescu Pintilie Intr-o asezare, oricat de mare sau oricat de mica ar fi, oricat de in „centrul lumii” sau in indepartarea unui catun s-ar afla, o scoala a fost, este si trebuie sa ramana una dintre cele mai importante institutii. In lumina educatiei trebuie privite nu numai prezentul si viitorul elevilor care trec pragul unei scoli si ale familiilor care continua sa inteleaga ca acesta este „darul” cel mai de pret pe care il pot face copiilor lor, ci si cele ale „familiei” mari pe care o reprezinta orice comunitate, care nu-si poate „creste” nicaieri altundeva generatiile care sa-i duca…