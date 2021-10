Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 01.08.2021, la ora 20:57:10 (ora Romaniei), s-a produs in MOLDOVA, VASLUI un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 15km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 42km S de Iași, 48km NE de Bacau, 109km V de Chișinau, 157km N de Galați. Epicentrul cutremurului…

- Accidentele de circulație din ultima perioada au pus pe jar unitațile medicale și totodata au solicitat la maximum Centrul de Transfuzii care ridica din nou problema stocurilor scazute de sange. Astfel, pentru a rezolva problemele ivite in acele triste accidente, centrul bacauan de transfuzii a apelat…

- Dupa 4 ani petrecuți ca agent operativ in cadrul Penitenciarului Botoșani, sublocotenentul Aciobaniței Ioan Petronel, proaspat absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, a ales sa iși inceapa cariera la Gruparea Mobila Bacau. Acesta are 30 de ani, iar povestea lui e puțin diferita…

- Doua persoane au ajuns la spital, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un TIR. Accidentul s-a petrecut pe Dealul Magura, pe DB 11 A. Una dintre victime a ramas incarcerata și a fost scoasa de echipa ISU Bacau. Soferul autotrenului a refuzat ingrijirile medicale. Traficul…

- Au inceput inscrierile pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2021. Candidatii isi pot depune dosarele la secretariatul unitatii de invatamant pe care au absolvit-o. Pot participa elevii care nu s-au putut prezenta la sesiunea din vara sau nu au promovat-o, precum si cei din promotiile anterioare.…

- In perioada 3 iulie 2021-10 iulie 2021 s-a desfașurat la clubul Sporting Club din Sassuolo-Italia, sub egida Tennis Europe, turneul internațional de tenis de camp, Torneo U 14-Sassuolo, competiție de categoria a III-a din calendarul Tennis Europe, nivel 14 ani. La aceasta competiție in care formatul…

- Momente solemne la Insula de Agrement pentru absolvenții din acest an ai Școlii Sanitare Postliceale „Sanity” din Bacau. Tineri au purtat cu mandrie roba de absolvent și au intonat emoționant imnul Gaudeamus. La acest eveniment, viitorii asistenți medicali i-au avut in mijlocul lor pe reprezentanții…

- Un medic propus de PNL Bacau ca secretar de stat in Ministerul Sanatații a fost numit vineri in Guvern dar a fost demis a doua zi, sambata, atat numirea cat și demiterea fiind publicate in Monitorul Oficial. Reprezentanții guvernului au explicat ca decizia de eliberare a fost publicata in Monitorul…