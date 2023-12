Stiri pe aceeasi tema

- Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, vorbește la podcastul Dialogurile Puterii despre realitațile de la ”Ambulanța”, acolo unde timpul este cel mai mare dușman. Ce inseamna Serviciul de Ambulanța București-Ilfov? Peste 1.800 de apeluri zilnic, un deficit de personal de 65%…

- Salariații de la Serviciul de Ambulanța Județean Suceava au inceput, marți, un protest fața de noua lege a pensiilor, care elimina unele prevederi referitoare la condițiile speciale de munca. Purtatorul de cuvant al SAJ Suceava, dr. Adriana Morari, a declarat ca deocamdata acțiunea de protest ...

- Un cutremur de mare magnitudine a avut loc in vestul Afganistanului. Vorbim despre un seism cu magnitudinea 6,3, care s-a produs in apropierea orasului Herat. Acesta a avut loc la o adancime de 8,2 km, conform Serviciul SUA (USGS) Seismul vine la doar cateva zile dupa ce doua cutremure puternice din…

- Statele Unite sprijina Israelul și dreptul sau la aparare, dar lucreaza pentru a se asigura ca locuitorii din Fișia Gaza pot primi asistența necesara, inclusiv apa și medicamente. Declarația o face Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken. "Susținem Israelul in apararea sa. Statele Unite lucreaza,…

- Aproape 220.000 de programatori lucreaza, in prezent, in industria IT din Romania, iar acestia pot aduce prin inovatie aproximativ 8% din Produsul Intern Brut (PIB), daca lucrurile merg bine anul acesta, in ciuda ultimelor evolutii, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, Bogdan Putinica,…

- O echipa de cercetatori australieni a dezvoltat un test pentru leucemie ce poate identifica pacienții care sunt candidați puternici pentru o remisie fara tratament pe tot parcursul vieții (TFR). Leucemia mieloida cronica (LMC) consta intr-o dereglare la nivelul maduvei osoase ce produce prea multe celule…

- Doua persoane din Bucuresti au fost atacate de un metis de Brac in Sectorul 6. Persoanele erau la plimbare cu cainii lor. Politistii Sectiei 22 au cerut ajutorul echipajelor ASPA, care au capturat animalul.”Doua persoane si cainii acestora au fost atacate duminica, 10 septembrie, de un caine care circula…