La Poligonul „Smârdan” are loc Exercițiul „EAGLE MEDA 23”, cu tancuri Leclerc La Poligonul „Smardan”, situat in apropierea Galațiului, se desfașoara in aceasta perioada mai multe exerciții militare de trageri de lupta și antrenamente ale militarilor din eșaloanele NATO dislocate in Romania. Dupa ce pe 15 ianuarie au sosit la Galați cateva sute de infanteriști din Regimentul 26 Infanterie din Armata Statelor Unite, care pana in luna martie se vor antrena cu militarii de la Batalionul 300 Infanterie Mecanizata „Sfantul Andrei” din Galați pentru creșterea nivelului de interoperabilitate in conformitate cu cerințele NATO, in perioada 23 – 27 ianuarie se antreneaza la Poligonul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 militari francezi si 200 vehicule militare din cadrul Grupului de Lupta dislocat in Romania, cu Franta ca natiune-cadru perticipa la exercitiul cu trageri de lupta „Eagle Meda 23” din Smardan, judetul Galati.

- Cei 600 de militari, acompaniați de 200 de vehicule militare din cadrul Grupului de Lupta dislocat in Romania (ROU BG - FRAN FN), se antreneaza in vederea perfecționarii modului de acțiune intr-un scenariu fictiv de razboi, in situația in care un stat membru NATO ar fi ținta unui atac armat. Chiar daca…

- Exercitiu cu trageri de lupta "EAGLE MEDA 23ldquo;, informeaza Ministerul Apararii Nationale Conform sursei, aproximativ 600 militari francezi si 200 vehicule militare din cadrul Grupului de Lupta dislocat in Romania ROU BG FRAN FN , cu Franta ca natiune cadru, si elementul national de sprijin francez…

- Aproximativ 600 de militari francezi si 200 de vehicule militare din cadrul Grupului de Lupta dislocat in Romania vor desfasura un exercitiu cu trageri de lupta la Centrul Secundar de Instruire din localitatea Smardan, in perioada 23 - 27 ianuarie, a anunțat Ministerul Apararii Nationale.

- Aproximativ 600 militari francezi din cadrul Grupului de Lupta dislocat in Romania, au inceput, luni, 23 ianuarie, exercițiul cu trageri de lupta „Eagle Meda 23” din Poligonul Smardan, județul Galați.

- La Poligonul „Smardan”, situat la mica distanța de Galați, se desfașoara incepand de pe data de 15 ianuarie un amplu exercițiu militar al NATO, la care participa sute de militari din Batalionul 1, Regimentul 26 al Infanteriei „US Army”, care se antreneaza impreuna cu militarii de la Batalionul 300 Infanterie…

- Marea Britanie și Japonia au semnat un acord de aparare la Londra ce vizeaza mai ales amenințarea chineza din zona Indo-Pacific. Prim-ministrul britanic Rishi Sunak și omologul sau japonez Fumio Kishida au semnat miercuri (11 ianuarie) la Londra un acord de aparare care va permite țarilor sa desfașoare…

- Armata franceza a inceput marți, la Mourmelon-le-Grand (Marne), incarcarea, in trenuri internaționale, a treisprezece tancuri Leclerc care urmeaza sa fie trimise la baza militara de la Cincu, in Romania, in cadrul operațiunii „Eagle”, pentru a intari apararea flancului estic al NATO, potrivit Time News.…