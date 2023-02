La Ploieşti, acţiuni de ­monitorizare a călătoriei cu mijloacele de ­transport în comun N.D. Pentru ca au fost destule cazurile in care, in mijloacele de transport in comun din Ploiești, unii dintre calatori țineau sa iasa in evidența, in mod special prin comportamentul agresiv, reprezentanții Poliției Locale Ploiești organizeaza, frecvent, acțiuni de monitorizare. Astfel, cea mai recenta verificare a modului in care decurg calatoriile cu troleibuzele, autobuzele și tramvaiele din flota TCE Ploiești a avut loc in perioada 10-19 februarie a.c., cand polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica au desfașurat acțiuni de monitorizare, ocazie cu care au fost aplicate 16 sancțiuni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

