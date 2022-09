Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dambovița a gazduit ședința Grupului de lucru privind elaborarea Planului Antidrog la nivelul județului Dambovița pentru 2022-2026. A fost prima ședința a grupului de lucru, in noua componența, in vederea elaborarii Planului de acțiune in domeniul drogurilor pentru 2022-2026, la nivelul…

- Luni a avut loc prima ședința a grupului tehnic de lucru pentru elaborarea planului de masuri necesare reformarii asistenței medicale primare. Dezvoltarea serviciilor de asistența medicala primara, atat preventive cat și curative, creșterea accesului populației la acest tip de servicii, reducerea birocrației…

- Consiliul Superior al Procurorilor s-a intrunit intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi au fost doua proiecte: propunerea de desemnare a membrilor in Comisia pentru examenele de admitere din anul 2022 la Institutul Național al Justiției și modificarea Regulilor privind cumulul funcției de procuror cu…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit miercuri, 20 iulie, intr-o „vizita de ramas-bun”, pe David Saranga, care și-a incheiat mandatul de trei ani și jumatate ca ambasador al Israelului in Romania, a transmis MAE. „Ministrul Bogdan Aurescu a apreciat in mod deosebit eforturile ambasadorului…

- Comisia mediu și dezvoltare regionala a organizat, miercuri, audierea publica cu tematica managementului deșeurilor in Republica Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului și ai entitaților publice subordonate acestuia, precum și reprezentanți ai Grupului de inițiativa…

- Conducatorii Serviciului Vamal și a Poliției de Frontiera participa in cadrul grupului comun de lucru, scopul caruia este sincronizarea acțiunilor autoritaților vamale și a celor de frontiera din Republica Moldova și Romania, menite sa reduca timpii de așteptare pentru camioanele cu marfa. Ședința și…

- Consiliul Superior al Procuraturii s-a intrunit, astazi, intr-o noua ședința pentru a intervieva patru candidați la sefia Procuraturii Anticoruptie, dupa ce Comisia speciala de preselectie și-a dat votul pentru Veronica Dragalin. Membrii CSP urmeaza sa-și anunțe decizia, dupa proba de astazi.