Parada militara organizata la Bucuresti cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei a trecut pe sub Arcul de Triumf, edificiu emblematic al Capitalei, inaugurat acum 86 de ani, in prezenta Regelui Carol al II-lea si a Reginei Maria. In deschiderea manifestarii, s-a intonat Imnul National de catre muzicile militare ale Garnizoanei Bucuresti, alaturi de baritonul Stefan Alexandru Constantin, solist al Ansamblului Artistic „Doina” al Armatei, si corul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”. In timpul intonarii Imnului de stat, au fost trase douazeci si una de salve de tun. Presedintele Klaus Iohannis…