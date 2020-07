La ora de limba romana La ora de limba romana, profesorul intreaba: – Ion ce este dezamagirea? – Dezamagirea e atunci cand mergi seara pe drum, in fața ta merge o fata frumoasa, iar cand sa te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleaca. – Bine, bravo Ionele. – Vasile ce este dezamagirea? – Dezamagirea e atunci cand mergi seara pe drum, in fața ta merge un baiat frumos, iar cand sa te apropii de el, apare un autobuz și el pleaca.– Hmmm…– Bula ce este dezamagirea? – Dezamagirea e atunci cand mergi seara pe drum, in urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz. Articolul La ora de limba romana apare… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la Colegiul Tehnic ”Unirea” Ștei, Bihor, a fost eliminat din examenul de Bacalaureat 2020, sesiunea iunie – iulie, dupa ce a fost prins in timpul probei la Limba și literatura romana cu un telefon mobil ascuns in pantof și cu o enciclopedie de buzunar – literatura romana pentru clasele V-VIII…

- Astazi, 29 iunie, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul etapei speciale a Evaluarii Naționale (sesiunea 2020). Pentru susținerea probei de Limba și literatura romana au fost prezenți 7 candidați. Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura romana au fost publicate de…

- La Evaluarea Naționala, in Timiș, dintre cei 4948 candidați prezenți, 3788 au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, 21 candidați au incheiat examenul cu media generala 10 (zece). Rata de participare a fost de 92,46% – 4948 candidați prezenți, dintr-un total de 5351 elevi inscriși. La…

- Astazi, 15 iunie, s-a desfașurat prima proba scrisa a Evaluarii Naționale pentru cei 2019absolvenți ai clasei a VIII-a.La proba scrisa de Limba și literatura romana au fost prezenți 1851 candidați, iar 168 nus-au prezentat la examen. Nu au fost candidați cu temperatura peste maximul admis. Nu afost…

- Niciun elev din județul Neamț nu a avut temperatura de peste 37,3 grade, ce nu i-ar fi permis sa susțina prima proba scrisa a examenului de Evaluare Naționala. Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți, a afirmat ca s-a inregistrat „un singur elev… la nivel național!”,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Evaluarea Naționala a inceput – Cum s-a desfașurat triajul epidemiologic in Alba și accesul copiilor in școala Examenul de Limba și literatura romana de la Evaluarea Naționala 2020 a inceput la ora 9:00, iar absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva…

- EDU.RO SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2020. Ministerul Educației a publicat o serie de resurse de antrenament tip test, realizate impreuna cu CNEE, pentru elevii din clasa a VIII-a care susțin examenul in acest an. Ministrul Educației a anunțat luni ca examenul de Evaluare Naționala va incepe,…

- Pe vremea in care era elev al Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzau, deși era la profil real și studia in primul rand biologia, chimia și fizica, și-a dat seama ca este atras de limbi straine. In clasa a XI-a a descoperit o carte scrisa de reputata lingvista Gabriela Pana Dindelegan, și și-a…