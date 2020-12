La ora 8 au votat mai mulți români ca la alegerile parlamentare de acum 4 ani, dar e încă devreme pentru o tendință La alegerile parlamentare din 2020, la ora 8:00, prezența de vot la nivel național era de de 1,22. Cifrele sunt in scadere fața de alegerile locale din septembrie 2020, cand la aceeași ora prezența la urne era de 1,86, dar este inca prea devreme pentru o tendința.Pe plan național, prezența de la ora 8:00 este de 1,22%, cifrele sunt mai mici cu 0,64% fața de alegerile locale din 27 septembrie 2020, cand la aceeași ora prezența de vot era de 1,86%. La fel ca la alegerile din toamna, oamenii voteaza in condiții speciale din cauza pandemiei de coronavirus.Insa spre deosebire de alegerile parlamentare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

