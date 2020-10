Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Brazilia a raportat marti 31.553 de cazuri noi, ceea ce a ridicat numarul total de infectii la 5.000.694, scrie BBC News. Presedintele Jair Bolsonaro a fost acuzat ca a minimizat riscurile virusului pe tot parcursul pandemiei si a ignorat sfaturile expertilor cu privire la masurile…

- In Republica Ceha, numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut in ritm accelerat. Cehia a raportat astazi peste 3.000 de cazuri intr-o singura zi, potrivit Reuters. Autoritatile cehe raportasera peste 2.000 de cazuri zilnice, cu o zi in urma. Tara cu 10,7 milioane de locuitori a cunoscut una…

- Numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut in ritm accelerat in Republica Ceha, care a raportat vineri peste 3.000 de cazuri intr-o singura zi, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Cu o zi inainte, autoritatile cehe raportasera peste 2.000 de cazuri zilnice.Tara cu 10,7 milioane…

- Inca un record al cazurilor confirmate de Covid-19 in India. Ultima raportare zilnica este de aproape 100.000 de infectari, potrivit Reuters. Autoritațile au transmis ca 97.894 de oameni au fost diagnosticați in ultimele 24 de ore cu Covid-19. Bilanțul total se ridicandu-se, in aceasta țara, la 5,12…

- India a inregistrat astazi cel mai mare numar zilnic de cazuri de coronavirus din lume, peste 96.000. Ministerul Sanatații a raportat pana acum peste 4,5 milioane de cazuri in țara, potrivit BBC . Numarul de cazuri zilnice crește mult mai repede in India decat in orice alta țara din lume. Cu toate acestea,…

- India a inregistrat cel mai mare numar zilnic de cazuri de coronavirus din lume, cu peste 96.000 anuntate vineri. Ministerul Sanatatii a raportat pana acum peste 4,5 milioane de cazuri in tara. Numarul de cazuri zilnice creste mult mai repede in India decat in orice alta tara din lume, dar rata mortalitatii…

- Presedintele iranian a avertizat ca spitalele din tara vor avea de doua ori mai multe paturi pentru a trata pacientii infectati cu noul coronavirus. Autoritatile din Iran au raportat ca 269.440 de oameni au fost infectati cu COVID-19. "Daca astazi ne bazam pe acest raport, care spune…

- In vreme ce in Romania autoritațile anunța zi de zi noi infectari și le prezinta ca fiind varfuri cand de fapt ele sunt generate de creșterea capacitații de testare, in alte țari, coronavirusul chiar face ravagii. Brazilia a inregistrat, joi, doua milioane de cazuri de coronavirus, conform datelor…