La nivel global, 86 de milioane de copii sunt victime colaterale ale pandemiei

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea expune riscului saraciei pana la 86 de milioane de copii in plus pana la sfarsitul anului, potrivit unui studiu comun realizat de ONG-ul Save the Children si Unicef, relateaza joi AFP, scrie Agerpres. In total, numarul copiilor afectati de saracie…

- Peste 20 de țari au cerut FMI anularea datoriei, pentru a evita un colaps al economiei pe fondul pandemiei Fondul Monetar International a anuntat ca peste 20 de tari sarace au cerut anularea datoriei publice bilaterale, conform initiativei sprijinite de G20, iar FMI este pregatit sa sustina extinderea…

- Pana la 60 de milioane de oameni vor fi impinși spre „saracia extrema” de catre coronavirus, avertizeaza președintele Bancii Mondiale, citat de BBC . David Malpass a declarat ca banca se așteapta ca economia globala sa scada cu 5% in acest an. Pandemia a dus deja la pierderi de locuri de munca și la…

- Statele de pe continentul american au depasit in ultimele ore Europa in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri de COVID-19, cu 1,74 milioane de cazuri fata de 1,73 de milioane raportate pe vechiul continent, potrivit statisticilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza marti…

- In situația in care sunt estimate 116 milioane nașteri in cele aproximativ 9 luni de la declararea pandemiei de coronavirus, UNICEF indeamna guvernele și donatorii sa mențina serviciile vitale pentru femeile insarcinate și nou-nascuți Conform estimarilor, in contextul tensionat al pandemiei de COVID-19,…

- Clujeanul Ovidiu Olea, stabilit in Hong Kong, unde conducea o afacere de fintech, a devenit de la startul pandemiei un ”mogul al maștilor de protecție. Publicația ”The Guardian” a relatat povestea lui Ovidiu Olea, care a pornit de la dorința de a cumpara, in ianuarie 2020, maști de protecție pentru…

- IFC, din Grupul Bancii Mondiale, investește suma de 18,5 milioane euro in Fondul European pentru Europa de Sud-Est, pentru acordarea de imprumuturi microintreprinderilor, precum și intreprinderilor mici și mijlocii in paisprezece țari din Europa și Asia Centrala, potrivit Mediafax.Investiția…