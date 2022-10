Stiri pe aceeasi tema

- Compania SpaceX va continua sa finanteze reteaua de internet Starlink in Ucraina, a anuntat sambata, 15 octombrie, Elon Musk, la o zi dupa dupa ce a spus ca nu-si mai permite sa faca asta, relateaza AFP si Reuters. „La naiba. Chiar daca Starlink pierde in continuare bani si alte companii primesc miliarde…

- Elon Musk a afirmat sambata ca firma sa de rachete SpaceX va continua sa finanțeze serviciul de internet Starlink in Ucraina, la o zi dupa ce a spus ca nu-și mai poate permite sa faca acest lucru, informeaza Agerpres citand agențiile Reuters și AFP. „La naiba cu asta… chiar daca Starlink pierde in continuare…

