La Muzeul de la Cheia, „operele” microscopului care pictează – la concurenţă cu florile de mină! N. Dumitrescu Cei care vor ajunge la Muzeul “Flori de Mina”de la Cheia vor avea ocazia sa vada o altfel de concurenta in ceea ce priveste culoarea si frumosul. Concret, frumusețea cristalelor și ansamblul spectaculos de geode din expoziția permanenta deschisa aici au fost completate in mod armonios de culorile imaginilor surprinse prin obiectivul microscopului, prin intermediul unei alte expozitii . Este vorba despre expozitia “Microscopul picteaza” , in cadrul careia sunt expuse o serie de fotografii realizate de echipa Laboratorului de investigatii chimice, biologice si mineralogice pentru monumente… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

