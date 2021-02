La muzeele prahovene, evenimente dedicate mărțișorului N. D. In Prahova, instituțiile de cultura, in mod special muzeele, incearca, in pofida restricțiilor sanitare impuse din cauza pandemiei, sa nu scoata din agenda evenimentelor anuale acțiunile care celebreaza renașterea naturii sub toate formele ei. Un exemplu sunt manifestarile dedicate primei zile a lunii martie, respectiv a marțișorului – element simbolic ce intermediaza trecerea de la iarna la primavara. Concret, astazi, 1 Martie, incepand cu ora 10.00, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova ii invita pe ploieșteni, la sediul din strada Toma Caragiu nr. 10, la vernisajul expoziției… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

