LA MULTI ANI TUTUROR! Bucura-te Maica Vietii! 15 August Adormirea Maicii Domnului – SFANTA MARIA, zi deosebita pentru crestini ortodocsi! Care sunt traditiile, obiceiurile si superstitiile zilei

- De cateva zile a inceput forfota la Manastirea Nicula, de langa Gherla. Creștini din toate parțile țarii au inceput pelerinajul cu cateva zile mai devreme, pentru marea sarbatoare Adormirea Maicii Domnului, de pe 15 august. Pe dealul de langa manastire s-au intins deja paturi și s-au ridicat corturi.…

- Sfanta Maria Mare: Este sau nu greșit sa transmiți mesaje și urari, la sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului? Se transmis sau nu mesaje de Sfanta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului? Tradițiile și practicile legate de sarbatorile religioase pot varia in funcție de cultura, religie și regiune. „Adormirea…

- Schimbarea la Fata a Domnului, zi de o deosebita importanța pentru creștinii ortodocși The post Schimbarea la Fata a Domnului, zi de o deosebita importanța pentru creștinii ortodocși first appeared on Partener TV .

- O noua minivacanța pentru bugetari va avea loc in luna august, de Sfanta Maria sau Adormirea Maicii Domnului.Cea de-a treia minivacanța de anul acesta este posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului, sau Sfanta Maria, din data de 15 august - zi libera legal. Ca și in cele…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri, 5 iulie 2023. Luna se armonizeaza cu vindecatorul ranit Chiron. Ce rani pot fi vindecate? Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 5 iulie 2023. Pot fi stabilite limite in numele vindecarii in acest moment. Luna delicata alege o lupta cu Jupiter cel expansiv,…

- Alcatuit cu prilejul zilei de 1 iunie de Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților 1. Mulțumește lui Dumnezeu și cinstește pe parinții tai, care te-au nascut și iți vegheaza copilaria, rugandu-te pentru ei și aratandu-ți recunoștința pentru impreuna lor lucrare spre o…

- Horoscop zilei BERBECAstazi este o zi terifica in care vei vedea ca lucrurile merg foarte lin si usor. Ai o abordare de inima usoara care te va ajuta sa iti faci treburile bine si la timp. Asigura-te ca esti pe terem stabil inainte de a face urmatorul pas inainte, scrie Sfatul Parintilor . Tu ai abilitatea…