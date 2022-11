Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica intr-o localitate din județul Mureș, unde un urs de cateva sute de kilograme a intrat prin gospodarii chiar in mijlocul zilei. Animalul, probabil pornit in cautare de hrana, a escaladat garduri și a facut stricaciuni. Oamenii au sunat la 112 și s-au baricadat in locuințe. Din fericire,…

- Astazi este Ziua limbii maghiare, instituita prin lege in Romania in 2015. In mai multe zone sunt programate manifestari culturale, prezentari de carte, precum și omagieri ale unor personalitați ale comunitații maghiare. In Covasna, Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in acest an, in parteneriat cu Universitatea…

- Reprezentanții primariei și consilieri locali liberali au avut, aseara, intalniri separate cu locuitorii din cartierele Aleea Carpați și Unirii pentru discuții pe tema construcției unui nou pod peste raul Mureș. Primarul Soos Zoltan a lansat la intalnirea de ieri o contrapropunere la varianta PNL, respectiv…

- Ca in fiecare an, zeci de producatori locali iși expun florile in aceasta perioada, in scuarul central din Piața Trandafirilor din Tg. Mureș, in perspectiva celebrarii pe 1 noiembrie de catre comuniatea catolica a "Zilei tuturor sfinților", iar peste o saptamana de catre cea ortodoxa. Sunt prezenți…

- Zi speciala luni, 24 octombrie, pentru Mara Toganel, prefectul județului Mureș, care adauga astazi inca o floare in frumosul buchet al vieții. Cu acest prilej deosebit, redacția și administrația cotidianului Zi de Zi ii transmite sarbatoritei zilei de astazi cele mai sincere ganduri de sanatate, multa…

- Zi speciala miercuri, 5 octombrie, pentru prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județeean de Urgența Targu Mureș, care adauga inca o floare in frumosul buchet al vieții. Prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek este medic și economist, fiind…

- "La Mulți Ani cu sanatate tuturor farmacistilor! Ziua Mondiala a Farmacistului din anul 2022 are ca tema „Farmacia unita in acțiune pentru o lume mai sanatoasa". Ziua Mondiala a Farmacistului este sarbatorita in 25 septembrie si a fost inițiata in anul 2000 de Federatia Internationala a Farmaciștilor,…

- Prefectul Claudia Gilia a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania, o sarbatoare anuala care comemoreaza in fiecare zi de 13 septembrie, Batalia din Dealul Spirii. ” Stimați pompieri, Va suntem recunoscatori pentru tot ce ați facut pentru ca Romania sa fie una moderna, sigura și…