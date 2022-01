La mulți ani, Oana Pellea! Reputata actriță împlinește astăzi 60 de ani La mulți ani, Oana Pellea! Fiica regretatului Amza Pellea, reputata implinește astazi 60 de ani! Artista ce a moștenit talentul tatalui sau, simbolul cinematografiei romaneasc (de la moartea caruia se implinesc anul acesta patru decenii), actrița Teatrului Național București este una dintre cele mai apreciate vedete ale scenei teatrului și filmului. Fiica Dominicai și a lui Amza, Oana Pellea s-a nascut in 1962, perioada cand tatal sau, reprezentant al promoției de Aur a teatrului nostru, juca pe cea mai importanta scena a culturii craiovene, Teatrul Național din Craiova. Artista a avut o legatura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

