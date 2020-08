La mulți ani, FC Argeș! Azi se împlinesc 67 de ani de existență a clubului din Trivale La mulți ani, FC Argeș! Azi se implinesc 67 de ani de existența a clubului din Trivale. FC Argeș implinește astazi 67 de ani de existența, iar cel mai frumos cadou facut suporterilor este promovarea in Liga I dupa o absența de 11 ani. Pe data de 6 august 1953, un ordin al Ministerului Afacerilor Interne consfinteste actul de nastere al echipei Dinamo Pitesti, actuala formatie FC Arges, numele fiind luat dupa sora mai mare din Bucuresti. Urcarea in Divizia B se produce la sfarsitul campionatului 1958 iar visul prinde contur pentru iubitorii fotbalului din Pitesti in sezonul urmator. In 1961 Dinamo… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

