La mulți ani, Cristi Minculescu! Rebelul solist al rock-ului nostru împlinește azi 62 ani De ziua sa, in urma cu 42 de ani, a fost acceptat drept solistul rebelului grup Iris. Trupa cu care se identifica in ciuda deselor sale ”demisii” din sanul legendarului simbol al rezistenței culturale pentru generații de iubitori ai rockului in perioada comunismului. Practic, Minculescu se numara printre puținii artiști care a facut legatura intre acele generații și cele actuale, solistul activand cu succes și dupa 1989. O face și in prezent, dar nu alaturi de omul ce l-a primit in formația Iris, este vorba de Nelu Dumitrescu. Dupa un rușinos proces care a murdarit imaginea formației etalon a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

