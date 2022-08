Cornel Dinu a implinit azi 74 de ani. Fostul mare fotbalist e nascut in același an cu clubul de care și-a legat intreaga viata. Nascut in 1948 la Targoviște, Cornel Dinu a debutat pe 25 septembrie 1966, la 18 ani, 1 luna și 22 de zile. A disputat 454 de meciuri in prima divizie, toate pentru Dinamo și a inscris de 53 de ori. Cornel Dinu se identifica practic cu istoria clubului Dinamo. „Locul lui Cornel Dinu in inimile tuturor dinamoviștilor este incontestabil, jucator, antrenor sau conducator de club. Cifrele jucatorului Cornel Dinu 454 meciuri și 53 goluri in prima liga, toate pentru Dinamo.…