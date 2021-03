Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Generala a Capitalei discuta, luni, cu Compania Nationala de Investitii (CNI) si cu primariile de sector despre realizarea lucrarilor la Pasajul Doamna Ghica. Nicusor Dan, sustine ca Primaria nu are bani.

- Compania Nationala de Investitii (CNI), prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a semnat ieri contractul pentru construirea unuia dintre cele mai moderne camine studentesti din Romania, de care va beneficia Universitatea Transilvania Brasov, obiectiv inclus in cadrul Programului…

- Hotelul La Maison de Caroline din Alba Iulia a fost scos la vanzare pentru un preț de 980.000 de euro. Construit in anul 1900, hotelul are 18 camere, 20 de bai și o suprafața construita de 1.000 de metri patrați. Vanzarea acestuia vine dupa un an in care HoReCa a fost aprig lovita de masurile […] Citește…

- Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Miercurea Ciuc va functiona intr-o cladire noua. Investitia urmeaza sa fie finantata de Compania Nationala de Investitii (CNI) si Consiliul Judetean (CJ) Harghita. Consilierii judeteni au aprobat marti predarea pe baza…

- Ciopeia va avea un camin cultural modern, dupa ce Compania Naționala a Investiții a demarat procedurile pentru proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții: “Reabilitatea, modernizarea, extinderea și dotarea caminului cultural din satul…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a fost prezent astazi, 29 ianuarie, la Constanta, pentru a verifica stadiul lucrarilor la doua obiective finantate de minister, prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Primul proiect, in valoare de 56,6 milioane de lei,…

- Locuitorii comunei Moara vor putea beneficia de serviciile unui centru medical modern care se va construi cu bani de la Compania Naționala de Investiții. Cladirea va fi ridicata in satul Bulai, in locul dispensarului veterinar. Eduard Dziminschi, primarul comunei Moara, a anunțat ca investiția in ...