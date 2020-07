Stiri pe aceeasi tema

S.C. CONEXTRUST S.A. angajeaza inginer cu experienta pentru compartiment calitate, inginer CFDP , electrician automatizare, dulgheri, fierari, muncitori necalificati, mecanic autogreder, buldoexcavatoristi. Oferim salarii...

Compania are ca domeniu principal de activitate execuția de lucrari publice sau private din domeniul construcțiilor civile și industriale, de drumuri și poduri, gospodarirea apelor, instalații,...

Firma de construcții angajam, in Campia Turzii: fierari-betoniști, zidari, dulgheri, muncitori necalificați in construcții.

S.C. Romcab SA - companie producatoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare și cablaje electrice, ANGAJEAZA

Pandemia COVID-19 a schimbat rapid viata romanilor. Nenumarate afaceri au fost nevoite sa-si inchida portile si multor persoane li s-au miscorat salariile, in vreme ce altele au ramas fara loc de munca. Desi economia a fost lovita puternic de aceste modificari, exista cateva domenii care nu sunt afectate.

Auchan Romania a inceput procesul de recrutare a vanzatorilor pentru magazinul pe care il vor deschide in Turda. Mai jos gasiți lista posturilor disponibile și cerințele pentru a aplica pentru...

Comenzile online de Paste au crescut in acest an ca de Black Friday, cresterile fiind de 58%, potrivit datelor publicate joi de firma de curierat DPD Romania, care arata ca jucariile au fost in topul produselor comandate, iar comenzile au crescut de sapte ori, astfel ca pentru a face fata, firmele…

Asistenta depistata cu COVID-19, care lucra la un cabinet medical de la Policlinica Veche de pe strada Vasile Goldiș din Campia Turzii, a fost externata și va continua sa stea in izolare la domiciliu...