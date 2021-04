La Liga: Real Madrid se impune în El Clasico (2-1 vs FC Barcelona) și urcă pe primul loc El Clasico nu a dezamagit: Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața rivalei FC Barcelona, dupa un meci foarte spectaculos, și a urcat pe primul loc în La Liga.



Karim Benzema a deschis scorul cu o execuție superba, cu calcâiul, în minutul 13. Dupa înca un sfert de ora, Toni Kroos a majorat diferența dintr-o lovitura libera de la marginea careului (mingea a fost deviata de Dest). Catalanii au înscris prin Mingueza, în minutul 60, dar nu au reușit sa evite înfrângerea în El Clasico.

Casemiro (Real Madrid) a primit doua cartonașe galbene… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

