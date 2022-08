Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni și FCSB se intalnesc ACUM, in runda cu numarul 4 din Liga 1. Partida a inceput la ora 19:00, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Pe stadion sunt prezenți aproximativ 7.000 de spectatori

- Dan Petrescu (54 de ani) a prefațat meciul dintre CFR Cluj și CS Mioveni, programat sambata, de la ora 21:30. Antrenorul campioanei a vorbit și despre performanțele europene ale formațiilor din Liga 1. CFR Cluj - CS Mioveni, in runda cu numarul 3 din Liga 1, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe…

- Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu Rapid despre o posibila plecare. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Petrea considera ca presiunea uriașa…

- Petrolul Ploiești - FC Voluntari, meci care inchide prima etapa din SuperLiga, sezonul 2022-2023, se joaca, luni, 18 iulie, de la ora 21:30, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Duelurile din etapa a patra a Nations League incep astazi cu meciuri din toate cele patru ligi. Spania - Cehia și Elveția - Portugalia, partide din Liga A, sunt cele mai atractive meciuri ale serii și pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport.…

- Marele Premiu al Spaniei, de la Barcelona, are loc azi, de la ora 16:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Orange Sport, Prima Sport și DigiSport. Marele Circ ajunge in Spania, pentru runda a 6-a. Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din nou din pole-position, pentru a 4-a oara…

- Fanii lui Dinamo din Peluza Catalin Hildan ii motiveaza pe jucatorii lui Dusan Uhrin inainte de barajul cu Universitatea Cluj. U Cluj - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:30. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Aceștia au anunțat ca au reușit sa stranga…

- Reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal au pornit catre Cluj cu trofeul și medaliile de campioana. CFR trebuie sa o invinga pe CS Universitatea Craiova, astazi, de la ora 21:30, pentru a cuceri matematic titlu, cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. CFR Cluj - CS Universitatea Craiova se…