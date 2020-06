Stiri pe aceeasi tema

- Randi, care implinește maine 37 de ani, și-a facut cadou aniversar o piesa noua, „Femeia care m-a invins”, al carei videoclip l-a filmat la Chișinau, inainte de restricțiile de circulație. Artistul a povestit pentru Libertatea cum marcheaza in perioada de restricții acesta aniversare și de unde iși…

- Dragoste cu nabadai intre Vulpița și Viorel! Casnicia celor doi a inceput sa scarțaie de la o vreme, așa ca, duhovnicul și-a facut prezența și a incercat sa-i impace pe soții Stegaru. Oare a reușit sa lege la loc iubirea dintre ei?

- Cap Limpede, stiri adevarate: De cand cu pandemia cu coronavirus care tine in casa cam trei miliarde de oameni in toata lumea si asta de aproape doua luni, toata lumea a remarcat ca arunca mai des gunoiul. Uneori si de doua ori pe zi. Se intampla in toate tarile care au impus restrictii drastice asupra…

- În acest moment, festivalurile Untold și Neversea nu sunt anulate și reprezinta, în acest an, speranța și miracolul în care cred înca foarte mulți oameni. Totodata, o alta certitudine o reprezinta faptul ca vremurile pe care le traim sunt cu totul excepționale. Și, din pacate,…

- În urma unor complicatii ale afurisitei boli de care sufera de peste sase luni, tatal Luminiței Dumanescu a ajuns în spital, la Medicala 3, unde a si fost operat în septembrie. A fost dus cu semne evidente de obstrucție intestinala, confirmate de tomografie, dupa ce un echipaj de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat la Digi24 ca toate șantierele sunt deschise și ca mobilizarea este mai buna decat inainte de criza. El a enumerat proiectele majore de transport avute in vedere in perioada imediat urmatoare.

- Ministrul Educatiei a emis astazi un ordin continand instructiuni de organizare a procesului de educatie in perioada in care cursurile se defasoara online. Printre altele, ghidul arata ca prezenta online la cursuri a elevilor si a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitatile de invatamant.

- Incident șocant in Vaslui. Doua femei, rivale in dragoste, s-au batut pana cand una dintre ele a luat cuțitul și i l-a infipt in cap adversarei. Povestea din spatele agresiunii este, de departe, una tulburatoare.