Stiri pe aceeasi tema

- Prețul calatoriei cu transportul in comun in municipiul Orhei a ramas neschimbat, chiar daca in majoritatea localitaților din țara s-a majorat, ca urmare a scumpirilor fara precedent pentru carburanți. Mai mult, la inițiativa liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor, in orele de varf, transportul public…

- Drumurile din raionul Orhei au prioritate pentru echipa Partidului „Șor”, care a reușit sa renoveze și sa inaugureze inca un drum din satul Samananca, iar altul e in proces de renovare. Este vorba despre o alta strada principala care duce spre obiective de importanța sociala și unde locuiesc 50 de familii.

- Astazi, 12 iunie 2022, are loc turul II al alegerilor locale noi in 3 localitați din țara. Potrivit CEC, turul II are loc in localitațile Glinjeni, raionul Falești; Ghetlova, raionul Orhei și Zastinca, raionul Soroca. In buletinele de vot vor fi inscriși primii 2 candidați care au intrunit cel mai mare…

- Astazi, 12 iunie, are loc turul II al alegerilor locale noi in 3 localitați din țara. In satele Glinjeni, raionul Falești, Ghetlova, raionul Orhei, și Zastinca, raionul Soroca sunt aleși primarii. La urne sunt așteptați 6 538 alegatori.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat ieri cu locuitorii comunei Dubasarii Vechi din raionul Criuleni. Șefa statului a subliniat ca oamenii sunt optimiști și cu gindul la pace, in ciuda situației din regiune, marcata profund de razboi. Președinta le-a spus ca pacea este grija principala…

- Investitii in infrastructura rutiera locala. Strada principala din satul Pohorniceni din raionul Orhei a fost asfaltata dupa ce timp de mai multe decenii, la fiecare ploaie, localnicii au fost nevoiti sa infrunte noroiul si sa faca slalom printre baltoace.

- Consilierii județeni au aprobat, joi, inființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Uivar. Astfel, cei 3.096 de locuitori din comuna Uivar și satele aparținatoare Pustiniș, Rauți și Sanmartinu Maghiar nu vor mai trebui sa parcurga 40 de kilometri pana la Timișoara pentru eliberarea…

- O femeie de 62 de ani, locuitoare a satului Morozeni din raionul Orhei, a fost ucisa cu sange rece de catre un barbat din raionul Cimișlia. Victima a fost gasita fara suflare, vineri seara, in beciul gospodariei de catre fiu, care a alertat imediat oamenii legii.