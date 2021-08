Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii care examineaza ramasitele victimelor eruptiei Vezuviului din anul 79 i.e.n. au descoperit ca locuitorii de pe coasta de la acea vreme mancau mult mai mult peste in comparatie cu italienii din prezent si ca barbatii consumau o cantitate mai mare din acest aliment, considerat superior, relateaza…

- Malik Mudassir, corespondentul BBC la Kabul, relateaza intr-un articol cum se schimba de la o zi la alta viața in capitala afgana, dupa ce talibanii au preluat orașul. In ciuda declarațiilor publice ale talibanilor ca nu se vor amesteca in treburile oamenilor și ca nu vor oprima femeile, jurnalistul…

- Judecatoarea Adriana Stoicescu a izbucnit la adresa mișcarii LGBTQ, dupa ce in Timișoara a fost organizat un prim festival dedicat mișcarii "O mana de imberbi, carora nu le creste barba si care nu se hotarasc daca sa poarte sau nu sutien, a pus mana pe planeta. In numele unei libertati…

- Cheltuielile barbatilor pentru achizitia de bunuri cauzeaza cu 16% mai multe emisii care contribuie la incalzirea climatica in comparatie cu cele ale femeilor, in pofida faptului ca sumele alocate sunt similare, a constatat un studiu citat miercuri de Agerpres.

- Cheltuielile barbatilor pentru achizitia de bunuri cauzeaza cu 16% mai multe emisii care contribuie la incalzirea climatica in comparatie cu cele ale femeilor, in pofida faptului ca sumele alocate sunt similare, a constatat un studiu citat miercuri de The Guardian. Cea mai semnificativa diferenta a…

- Cantarețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat la sfarșitul lunii aprilie la șase luni de inchisoare cu executare, fiind acuzat ca a incitat la ura impotriva femeilor prin intermediul melodiei Curwa. In motivarea hotararii de condamnare, redactata pe 1 iulie, judecatorii subliniaza impactul versurilor…

- Barbații și femeile care locuiau în Africa Centrala de Vest acum 500 de ani și-au schimbat dramatic aspectul prin îndepartarea dinților din fața, dezvaluie craniile antice. Arheologii au descoperit craniile modificate vechi de secole adânc sub pamânt într-o peștera la care…