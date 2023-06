Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Socol, județul Caraș Severin, au depistat, trei cetațeni straini care au coborat dintr-un autoturism cu intenția de a trece fraudulos frontiera in Serbia. Soferul sirian al mijlocului de transport este cercetat pentru trafic de migranti.…

- Politistii din cadrul Politiei de Frontiera Timisoara au depistat, in timpul unor actiuni de combatere a migratiei ilegale, doi cetateni din Ucraina care incercau sa ajute 35 cetateni din Siria si Bangladesh in incercarea de a trece ilegal frontiera, pe raza localitatii bihorene Biharia, arata un comunicat…

- Noua egipteni suspectati de trafic de persoane au fost arestati joi in Grecia, dupa scufundarea unei ambarcatiuni de migranti in largul coastei grecesti, accident in care si-ar fi pierdut viata sute de persoane, a anuntat o sursa portuara.

- Luni, 12 iunie, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Campulung au identificat un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul de la poalele Mateiașului, care era urmarit in lume pentru o infracțiune grava. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Argeș, cel in cauza era urmarit la nivel…

- Urmarit internațional pentru omor, tentativa de omor, trafic de migranți și trecerea frauduloasa a frontierei de stat, adus in țara. Astazi, 9 iunie, o escorta din cadrul Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala - Inspectoratul General al Poliției Romane a preluat, din Franța, un barbat...

- VIDEO: Trei barbați din Alba, arestați preventiv pentru trafic de migranți. Unde au ascuns intr-un TIR mai mulți cetațeni straini Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au depistat in flagrant delict 3…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera pun in aplicare 29 mandate de percheziție. Perchezițiile se efectueaza in vederea destructurarii…

- Nr. 461 din 4 mai 2023 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE TRAFIC DE MIGRANTI SI SPALARE DE BANI La data de 3 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti ndash; Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.ndash;Serviciul…