- Biletele de intrare la evenimentele pilot cu spectacole in sali, in conditii cat mai relaxate, pot fi achizitionate doar online. "Momentan, in aceasta etapa ce vizeaza evenimentele la interior, vor avea acces doar persoanele vaccinate impotriva COVID-19, urmand ca pe viitor, in functie de evolutia epidemiologica,…

- Ministerul Culturii va derula, in acest weekend, patru evenimente-pilot, care presupun spectacole cu public, atat in interior, cat si in exterior. Spectacolele vor avea loc la Bucuresti si Cluj-Napoca, iar conditiile de participare urmeaza sa fie aprobate de Comitetul National de Situatii de Urgenta,…

- Ministerul Culturii va derula, in perioada 14-16 mai, patru evenimente-pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior, conditiile de participare urmand a fi aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in baza propunerilor Ministerului Culturii…

- Patru evenimente-pilot vor avea loc in curand in București și Cluj. Aceste spectacole permit participarea persoanelor vaccinate anti-Covid. Conditiile de participare urmeaza sa fie aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) in baza propunerilor Ministerului Culturii avizate…

- Ministerul Culturii propune noi masuri pentru reluarea activitaților culturale de la 1 iunie, care vor fi analizate de catre Ministerul Sanatații și de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Setul de masuri a fost elaborat in urma discuțiilor din cadrul grupului de lucru pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a admis, intr-o declarație televizata la Prima TV, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja, inclusiv in minivacanța de 1 mai, posibilitatea urmand a fi discutata in CNSU, conform Mediafax. Citește și: Alexandru Rafila a IZBUCNIT la adresa…