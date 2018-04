La Dubai se deschide un nou, dar deja celebru, hotel plutitor de lux

Stiri pe aceeasi tema

- Vasul de croaziera Queen Elizabeth 2 (QE2), transformat intr-un hotel plutitor in Dubai, a fost inaugurat miercuri, la zece ani dupa ce emiratul din Golful Arabiei l-a cumparat contra sumei de 100 de milioane de dolari, informeaza Reuters. Compania de stat Dubai World a cumparat vasul…

- Statia spatiala Aurora va fi transformata, in 2022, in primul hotel de lux din spatiu, s-a anuntat la Summitul Space 2.0 care a avut loc in San Jose, California. In doar patru ani si pentru astronomica suma de 9,5 milioane de dolari, oamenii se pot caza in spatiu si pot avea ocazia de a admira […]…

- Apple se confrunta cu o noua problema de securitate. Un simplu mesaj poate bloca orice iPhone, iPad sau Mac. Noul bug afecteaza dispozitivele care au iOS 11. Astfel, posesorii de telefoane Apple trebuie sa fie atenți atunci cand primesc un mesaj text ce conține…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Primarul general interimar Silvia Radu cere demisia directorului Spitalului Municipal nr.1 și a șefului Direcției Sanatate de la Primarie, dupa ce i-a prins chefuind cu alcool, în timpul orelor de program, alaturi de alți fruntași liberali. ”Neregulile gasite la Spitalul…

- „Unde-s doi puterea crește” e un principiu care se aplica mult in business. Exista afaceri intregi care s-au format tocmai in ideea de a oferi altora, mai mici, un mediu in care sa creasca. Astfel iau nastere comunitati de antreprenori.

- Traian Basescu ramane fara cetațenia moldoveneasca. Judecatoria Chișinau a respins cererea fostului președinte privind anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, care a fost semnat de Igor Dodon. Decizia nu este insa definitiva și poate fi atacata in termen de 30 de zile, relateaza …