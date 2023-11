La Damen Galați, linie robotizată pentru fabricarea panourilor și asamblarea osaturilor La Șantierul Naval din Galați a fost pusa in funcțiune o linie de echipamente robotizate pentru producerea unor subansamble ale corpului de nava, precum panouri din tabla navalizata cu dimensiuni de pana la 12 metri/ 3 metri și elemente de osatura a navei. Șantierul Naval „Damen” din Galați, care la privatizarea din 1999 a fost preluat de Grupul „Damen Shipyards” din Olanda, este unul dintre cele mai moderne șantiere navale din regiune, ca urmare a investițiilor in tehnologii moderne realizate in special dupa 2010, cand șantierul de la Galați a devenit unitatea specializata a Grupului „Damen”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experti din industria navala au declarat pentru News.ro ca o ”astfel de investitie se ridica la cateva milioane de euro”. ”Pe 27 noiembrie, Santierul Naval Damen Galati a fost gazda unui eveniment de top prilejuit de inaugurarea unei noi investitii: linia robotizata PEMA pentru fabricatia micro-panourilor,…

- PayPoint continua dezvoltarea zonei de plați digitale și anunța un nou parteneriat cu Meridian Taxi, una dintre cele mai importante companii de taximetrie din București. Proiectul presupune in prima faza instalarea POS-urilor PayPoint in peste 1.000 de autovehicule ale firmei de taximetrie, pentru ca…

- Proprietatea descoperita de jurnaliștii de la Buletin de București este o vila pe doua niveluri, de 424 de metri patrați, care are și o anexa de 133 de metri patrați, ambele finalizate in 2022. Constructiile sunt pe un teren de 969 de metri patrati, iar intreaga proprietate beneficiaza de un ponton…

- De astazi se sisteaza plațile catre spitale și furnizorii de servicii medicale, atrag atenția angajații Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, membri ai federației sindicatelor din domeniu. Ei protesteaza de la inceputul lunii nemulțumiți de salariile pe care le primesc, prea mici, in opinia lor,…

- Miercuri, 8 noiembrie, in Sala Nicolae Titulescu a Palatului Parlamentului, reprezentanții Camerei Deputaților au primit vizita delegației Grupului de prietenie Austria – Romania și Bulgaria din Parlamentul austriac conduse de deputatul Partidului Social Democrat din Austria, Harald Troch, președintele…

- Curtea de Conturi a Romaniei gazduieste in aceste zile, la Bucuresti, lucrarile Grupului de lucru in domeniul TVA, ce functioneaza sub patronajul Comitetului de Contact – structura in cadrul careia se desfasoara cooperarea dintre institutiile supreme de audit (SAI) din Uniunea Europeana si Curtea de…

- Premierul s-a intalnit la Guvern cu o delegație a grupului OMV-Petrom ca sa discute despre modificari ale Legii offshore, dar și pentru reducerea cu 50% a sumei pentru taxa de solidaritate. Prezența delegației OMV, condusa de CEO, Alfred Stern, la Palatul Victoria pentru a negocia doua probleme pe…

- Modul de administrare a vaccinului gripal catre pacienți se va schimba anul acesta, a explicat coordonatorul Grupului de Vaccinologie al Societatii Nationale de Medicina a Familiei, dr. Gindrovel Dumitra, pentru News.ro. Vaccinul va putea fi procurat de la farmacie, pe baza unei prescriptii electronice,…