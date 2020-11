Stiri pe aceeasi tema

- Primarul evazionist Kovacs care a depus juramantul de credința fața de oraș doar cu mana pe biblia maghiara iese cu declarații pentru motivarea impodobirii cu ornamente de Craciun deși inainte, pe 1 Decembrie, sarbatorim Ziua Naționala. Niciun steag național nu a fost arborat in oraș in așteptarea Zilei…

- Duminica, 25 octombrie 2020, de la ora 15,00, vor avea loc la Carei ceremonii ocazionate de Ziua Armatei la Monumentul Ostașului Roman. Tot in aceasta zi se implinesc 76 de ani de la eliberarea orașului Carei de sub ocupația hortysta instalata aici dupa intrarea in vigoare a odiosului Dictat de la Viena…

- Sacrificiul impune respect, iar respectul pentru eroii neamului – raniți sau plecati prea devreme dintre noi, a fost sursa de putere și motivația suficienta a voluntarilor baimareni, pentru a-și depași limitele la Ștafeta Veteranilor. Cei șapte voluntari Invictus din Baia Mare au purtat, in alergare,…

- Voluntarii, militari si civili, ai Stafetei Veteranilor "Invictus" care vor duce la Carei, de Ziua Armatei, culoarea "galbena" a drapelului national au plecat, sambata dimineata, catre destinatia finala, dupa un scurt popas la Cimitirul Eroilor din municipiu. "Astazi, suntem cu o zi inainte…

- Duminica, 25 octombrie 2020, aniversam 76 de ani de la eliberarea orașului Carei de sub ocupația hortysta instalata in septembrie 1940. Tot la data de 25 octombrie se sarbatorește și Ziua Armatei. In cimitrul central se afla mormintele ostașilor care au cazut la datorie. Dupa ceremoniile de la Monumentul…

- Au aparut steagurile naționale pe arterele principale din Carei adica pe strada 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul și 25 Octombrie. Urmeaza alegeri parlamentare așa ca cei din conducerea exclusiv UDMR a orașului Carei au scos steagurile naționale la vedere și nu ornamentele de Craciun cum au procedat…

- „Stafeta veteranilor”, un eveniment ce aduce un omagiu soldatilor romani care au murit sau au fost raniti in misiuni militare, va debuta astazi, 13 octombrie, la Tulcea si se incheie pe 25 octombrie la Carei. Evenimentul se desfasoara in perioada 13 – 25 octombrie si presupune purtarea in alergare a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu și-a inceput mesajul de Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului printr-un citat din Elie Wiesel: „Opusul dragostei nu este ura, ci indiferența”, și spune ca aducerea aminte trebuie sa fie insoțita de fermitate in apararea drepturilor omului. „Cu prilejul…