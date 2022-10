Stiri pe aceeasi tema

Societatea ucraineana de energie nucleara Energoatom acuza miercuri Rusia, in urma unei noi intreruperi a alimentarii cu electricitate a Centralei Nucleare Zaporijia, de faptul ca impiedica un convoi care transporta carburant diesel sa intre in centrala, relateaza AFP.

Rusia incearca sa transfere centrala nucleara Zaporojie companiei ruse de energie Rosatam, spune seful companiei de energie atomica din Ucraina, potrivit The Guardian.

Agentia ucraineana Energoatom a acuzat fortele ruse care ocupa centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei ca i-au rapit si maltratat din personal, informeaza joi dpa.

Furnizarea de energie electrica catre Ucraina de la centrala nucleara din Energodar, situata in partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie, a fost suspendata din cauza unor dificultați tehnice, a anunțat administrația orașului, potrivit agenției ruse Interfax.

Autoritatile ucrainene au acuzat miercuri Rusia ca a bombardat orasul in care se afla centrala nucleara Zaporojie, in timp ce o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica este asteptata sa ajunga acolo, informeaza AFP, conform AGERPRES.

China a lansat un atac subtil la adresa Rusiei in ceea ce priveste centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, in timp ce temerile privind un dezastru se intensifica in cazul unui accident.

O a doua unitate electrica de la centrala nucleara de la Zaporojie a fost conectata, a afirmat, vineri, operatorul de stat pentru energie nucleara din Ucraina, Energoatom, potrivit CNN.

Compania de stat ucraineana de energie nucleara Energoatom a acuzat hackerii cu sediul in Rusia ca au lansat marti un atac "puternic" asupra site-ului companiei timp de trei ore, dar a precizat ca atacul nu a afectat "semnificativ" operatiunile site-ului, transmite CNN.