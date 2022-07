Stiri pe aceeasi tema

- ,,Eroii nu mor niciodata pentru națiunile din care s-au nascut sau, pe care, cu spiritul lor creator, le-au plasmuit din nou.” Aceeași marturisire o putem face și despre veteranul nostru, colonelul in retragere Constantin Zavati, profesor, memorialist și traducator tehnic bacauan, de la care astazi,…

- Un om de o rara noblețe umana și profesionala, colonelul in retragere Constantin Zavati a trecut la cele veșnice. Venerabilul veteran de razboi s-a nascut pe 7 iulie 1923, in județul Bacau, și a absolvit liceul militar cu gradul de plutonier major. A urmat Școala Militara din Gross Born, Germania, actualmente…

- Asociația Naționala a Veteranilor de Razboi – Filiala Bacau, in colaborare cu Garnizoana Bacau, Asociația Naționala Cultul Eroilor ,,Regina Maria” – Filiala ,,Col. Corneliu Chirieș” județul Bacau și Primaria Comunei Vultureni, au fost alaturi de distinsul veteran la implinirea venerabilei varste de…

- Președintele Filialei Bacau a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, gr. flt. aer. (rtr) dr. Vasile Florea, și veteranul de razboi gr. (rtr) Ioan Procopie, care in acest an va implini 103 ani, au fost oaspeții studenților de la Universitatea „Vasile Alecsandri” (UVA). Intalnirea cu studenții…

- Președintele Filialei Bacau „General Eremia Grigorescu” a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, gr. flt. aer. (rtr) dr. Vasile Florea și Victoria Leonov – vaduva generalului Alexandru Leonov, au fost, luni, 10 mai, oaspeții Centrului de zi „Dr. Ștefan Ciobanu” al Fundației de Sprijin Comunitar…

- Sinaxarul ne poziționeaza tot spre Inviere. Pentru a ne lumina intru ințelegerea faptului ca Biserica nu este exclusivista ori, mai rau, misogina. Și a ne incredința, prin textul Evangheliei zilei (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8), de acea icoana de mare preț lasata noua la indemana: chipul femeii creștine…

- La data de 04 mai a.c., in jurul orei 20.00, o patrula din cadrul Politiei MunicipiuluiOnești, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe Bulevardul Republicii au depistat in flagrant un tanar de 19 ani, din comuna Buciumi, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de acordare a gradului de general de brigada cu o stea, in retragere, veteranului de razboi colonel (rtr), Ion Procopie, din Moinești – ne-a informat președintele Filialei Bacau a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, gr. flot. aer. (rtr)…