La ce se folosește, de fapt, spray-ul cu heliu. Cele mai multe persoane, cand aud de heliu se gandesc direct la celebrele baloane, insa, in realitate, heliul are intrebuințari uimitoare. In general, se spune ca baloanele cu heliu sunt o practica inadecvata pentru acest tip de caz avand in vedere utilizarile extrem de importante pe care el le are, datorita proprietaților sale fizice și chimice care il separa de alte elemente chimice. La ce se folosește, de fapt, spray-ul cu heliu Spre exemplu, heliul lichid este atat de rece incat poate ingheța orice, ca un aliaj metalic, transformandu-l intr-un…