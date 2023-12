La ce se folosesc pliculețele de silicagel, regasite in cutiile de pantofi. Sunt extrem de utile, insa mulți romani le arunca Foarte puțini dintre noi dam atenție acestui obiect micuț, iar, in cele mai multe cazuri, el ajunge in coșul de gunoi, destul de repede. Cu toate acestea, se pare ca banalele pliculețe cu silicagel sunt mult mai folositoare decat am crede inițial. Mai mult ca sigur ca, cei mai mulți dintre noi ,nu noi dam mare atenție acestui […] Citește La ce se folosesc pliculețele de silicagel, regasite in cutiile de pantofi. Sunt extrem de utile, insa mulți romani le arunca in Botosani24.ro…