Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton, soția Prințului William, a impresionat de-a lungul timpului printr-o silueta perfecta și, in ciuda faptului ca a nascut trei copii, ea reușește sa se mențina in forma.

- Plaja amenajata in Mamaia pentru copiii cu handicap este invadata de cei care nu vor sa plateasca pentru un sezlong. Profita de spatiu, lasa in urma multe gunoaie si devin violenti atunci cand cineva incearca sa le atraga atentia ca nu au ce cauta acolo.

- Anastasia Lazariuc, despre cum se menține in forma la 64 de ani. Indragita cantareața are un trup de invidiat chiar și la varsta de 64 de ani. Despre felul in care rușește sa se mențina in forma, artista vorbește duminica, de la ora 15.45, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.…

- Daca ne uitam la statistici, doar pe plajele din Mamaia se pierd aproximativ 50 de copii pe zi. Odata gasiti de cineva ei sunt in general dusi la postul salvamarilor. Copiii care se pierdeau pe plaja in anii "90 aveau Radio Vacanta apoi au urmat bratarile de vacanta dar acum exista costumele de baie…

- Pagina web a Ministerului Educației Naționale (edu.ro), folosita de milioane de oameni pentru a afla informațiile despre programa școlara, calendarul examenelor și rezultatele evaluarilor periodice, a fost compromisa. In codul sursa se regasesc probleme majore care va pot afecta siguranța cibernetica.

- Situatie complet umilitoare pentru elevii unei scoli generale din judetul Bacau. Copii au fost pusi sa pozeze mimand ca mananca fructe, pentru a promova o alimentatie sanatoasa. Insa cand elevii au poftit la merindele aduse, le-a fost interzis sa guste, pe motiv ca fructele trebuie sa se plimbe si…

- Pentru a promova o alimentatie sanatoasa, elevii scolii au fost pozati in timp ce mimau ca mananca fructe. Copiii nici macar n-au primit in dar bananele, merele si portocalele promovate.

- Un copil de 3 ani a murit dupa ce parinții i-au dat sa manance dintr-o shaorma și s-ar fi intoxicat cu o substanța pe care acum medicii legiști incearca sa o depisteze. Zeci de mii de copii ajung anual in spitale cu toxiinfecții sau cu sindrom hemolitic uremic, unele provocate de alimente care nu sunt…