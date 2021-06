Stiri pe aceeasi tema

- Polițista din oas, Victorina, a fost eliminata din competitia „Chefi la Cutite”, fiind la un pas de semifinale. Cei trei concurența din echipa lui Catalin Scarlatescu, Alex, Valentina și Narcisa au ajuns direct in semifinale dupa ce au caștigat al 17-lea battle. Ceilalți concurenți s-au duelat intr-un…

- Diseara, de la 20:00, are loc ultima confruntare pe echipe de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Cei 11 concurenți ramași in competiția show-ului culinar iși vor incepe ziua cu același gand, acela de a se intoarce in bucatarie, conștienți insa ca de data aceasta miza este una mult mai mare. La finalul…

- In ediția 44 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, cei trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, au fost nevoiți sa gateasca preparate in straturi. Preparatul vedeta a fost cel gatit de Narcisa, așa-numita ”Rețeta lui mamaie”, care a și adus victoria echipei. Iata care…

- Rasturnare de situație la Chefi la cuțite! Așa cum ne-au obișnuit, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu nu se dau in laturi de la nimic pentru a caștiga competiția de la Antena 1. De aceasta data, deznodamantul ultimului episod i-a lasat pe toți masca. Surpriza la Chefi la cuțite!…

- Surpriza neplacuta pentru chef Florin Dumitrescu in ediția din 18 mai de la „Chefi la cuțite”. Una dintre concurentele sale a fost eliminate, aceasta a parasit show-ul culinar de la Antena 1 plangand. Dupa proba principala a ediției, la duel au intrat concurenții de echipele conduse de Florin Dumitrescu…

- Fomeaza un trio de senzație la Chefi la cuțite și sunt indragiți de o țara intreaga, insa v-ați intrebat vreodata cu cine este Florin Dumitrescu mai bun prieten dintre Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea? Juratul de la Chefi la cuțite, de pe Antena 1, le-a oferit raspunsul mult dorit fanilor sai. Dezvaluiri…

- Emisiunea Chefi la Cuțite de la Antena 1 a ajuns la cel de-al noualea sezon. Noul sezon al Show-ului culinar a debutat pe data de 1 martie 2021. Este difuzat trei zile pe saptamana: luni, marți și miercuri de la ora 20:30. Iata cand incepe faza de echipe la Chefi la cuțite. Cand incepe faza […] The…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.