La ce echipa din Liga I s-ar putea implica Mircea Lucescu

- Universitatea Cluj se afla in pragul unei transformari majore, avand in vedere interesul manifestat de mai mulți oameni de afaceri din Turcia pentru a investi in clubul de fotbal. Acești investitori au deja o prima contribuție financiara in valoare de 800.000 de euro, și se pare ca președintele Radu…

- Universitatea Cluj ar putea sa fie susținuta din punct de vedere financiar de o serie de investitori turci. Colegii de la Ziua de Cluj, au scris ca un grup de oameni de afaceri din Turcia, conduși de Serhan Cetinsaya (fostul vicepreședinte de la Beșiktaș) au fost la Cluj pentru a pune la punct detaliile…

- Un grup de oameni de afaceri din Turcia, condus de Serhan Cetinsaya, s-au aflat in acest weekend la Cluj, unde au asistat la partida dintre Universitatea și Petrolul Ploiești (0-0) și au discutat cu conducerea clubului posibilitatea de a investi in echipa.

- Universitatea Cluj a remizat astazi, scor 0-0, pe teren propriu, in fața celor de la Petrolul Ploiești, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XVI-a, din prima liga de fotbal a Romaniei. A fost o partida dominata de formația clujeana, care a avut 15 ocazii de gol, spre deosebire de cele 9 ale Petrolului.…

- Universitatea Cluj va evolua sambata, de la ora 14:00, contra celor de la Universitatea Cluj, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XVI-a din SuperLiga (prima a returului). „Șepcile Roșii” vin dupa dușul rece cu FC Voluntari (1-2, chiar pe Cluj Arena), in timp ce adversarii de sambata au remizat…

- Lotul Pietroasele-Municipiul Buzau este ultimul lot al A7, pe care nu au inceput lucrarile din cauza ca pana acum nu a putut fi semnat contractul Asocierea de constructori turci NUROL INSAAT VE TICARET (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET a fost desemnata din nou caștigatoarea contractului…

- FCSB primește luni, de la ora 21:00, vizita celor de la Universitatea Cluj, in partida care incheie runda cu numarul 11 din Superliga. Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), tehnicianul Universitații Cluj, e optimist inaintea celui mai așteptat duel al etapei, confruntarea „șepcilor roșii” cu FCSB. Antrenorul…

- Universitatea Cluj a anunțat transferul mijlocașului italian Marco Fossati (30 de ani), fotbalist cu un CV impresionant pentru Superliga. U Cluj continua pe linia achizițiilor din vara și aduce fotbaliști cu experiența. Incepand de astazi, Ioan Ovidiu Sabau il va avea la dispoziție pe italian Marco…