La ce capitol este Vasluiul cu o clasă peste București sau Cluj. O poveste cu oameni și piețe In fiecare toamna, de mai bine de 7 ani, ma mut cu traiul in unul dintre orasele mai mici ale tarii, unde stau cate o luna. In munca mea de scriitor si om care scriu in presa aceste iesiri, sau „a face teren” cum numim noi, ma ajuta mult sa inteleg mai bine ce se intampla. De multe ori, imaginea pe care o ai despre un loc si ceea ce intalnesti nu corespunde cu realitatea. Uneori chiar iti da peste cap multe dintre stereotipiile care te bantuie. Anul acesta sunt la Vaslui. Primele lucruri care sar in ochi: curatenia si parcurile. Suna poate straniu pentru Bucuresti, Timisoara sau Cluj, dar Vaslui… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

