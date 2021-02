La câteva sute de kilometri de România, țara cu cea mai mare rată de contaminare din lume intră în lockdown total Guvernul ceh a anuntat vineri seara ca le va impune cetatenilor sai, cu incepere de la 1 martie, interdictia de a circula in afara departamentului unde isi au resedinta, rata de contaminare cu coronavirusul pe locuitor in Cehia fiind cea mai mare din lume, noteaza AFP preluat de Agerpres . De asemenea, a facut obligatorie purtarea mastilor in aer liber in zonele locuite si la locurile de munca si a inchis toate scolile si magazinele care vand produse neesentiale. Fortele speciale ale Romaniei vor deveni unele dintre cele mai bune din lume Oamenilor li se va permite sa paraseasca cartierul doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

