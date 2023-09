Stiri pe aceeasi tema

- Nava in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta. Vaporul aflat, miercuri, in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta este tractat de o alta nava catre tarm si asistat de doua ambarcatiuni ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), au…

- Victor Dican, 22 de ani, este curtat de St. Etienne (10 titluri in Franța) și Lech Poznan (8 campionate in Polonia), care au intrebat Botoșaniul despre condițiile de transfer, dorind sa faca o mișcare in mercato pana la finele lunii august. Mijlocașul Victor Dican este unul dintre tinerii jucatori ai…

- Rusia isi va consolida fortele la granitele sale vestice, dupa aderarea Finlandei la NATO, a declarat miercuri ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, la reuniunea consiliului de conducere al ministerului, in care a subliniat ca ”amenintarile la adresa securitatii militare a Rusiei necesita un raspuns…

- Centru Comunitar Multifuncțional la Sebeș in locul fostei bai publice: Investiție de peste 7.5 milioane de lei Centru Comunitar Multifuncțional la Sebeș in locul fostei bai publice: Investiție de peste 7.5 milioane de lei Primaria municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Wroclaw, cel de-al treilea oras ca marime din Polonia, a invins saptamana trecuta rivali redutabili si va gazdui o viitoare fabrica de cipuri a companiei Intel, o investitie de mai multe miliarde de dolari pe care firma americana o face Europa, dupa ce a fost convinsa de o campanie care promite doi…

- Peste trei milioane de lei vor fi folosiți de administrația locala a comunei Livezile pentru reabilitarea sistemului de captare și distribuție a apei menajere din comuna. Finanțarea proiectului a fost facuta prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, investiția avand ca efect…

- ”Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fata de primele trei luni din 2022, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 50% din volum, iar cele din segmentul birourilor circa 40%”,…