- Edilii rasnoveni au anuntat locurile in care purtarea maștii de protecție este obligatorie! Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) Rasnov a decis intr-o sedinta extraordinara care sunt spatiile deschise in care este obligatorie masca de protectie. Astfel, potrivit deciziei…

- Veste proasta in plina canicula. Masca redevine obligatorie in spațiile aglomerate din Alexandria. Urmare a horararii Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Alexandria, va informam faptul ca incepand cu data de 30.07.2020, s-a hotarat ca și masura obligatorie purtarea maștii de…

- Masca devine obligatorie in Piața Centrala și Piața Peco, din Alexandria/ In ce alte situații mai trebuie purtata in Eveniment / on 29/07/2020 at 11:35 / Purtarea maștii de protecție devine obligatorie in spațiile deschise din Piața Unirii și Piața Peco, stațiile de transport in comun de pe raza…

- Noile restricții ce vor intra in vigoare incepand din 1 august in Eveniment / on 28/07/2020 at 20:09 / Masca de protecție va fi obligatorie și in spațiile deschise, insa nu permanent, ci in anumite intervale orare, care vor fi stabilite de autoritațile județene, iar terasele se vor inchide dupa ora…

- Mai jos redam pe larg masurile luate in cadrul sedintei de ieri a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi: Art. 1. (a) Incepand cu data de 24 iulie 2020, accesul publicului in spatiile interioare ale Primariei Municipiului Iasi si unitatilor subordonate este permis doar in…

- Se redeschide targul de la Roșiori/ Ce reguli trebuie sa respecte comercianții și cumparatorii in Eveniment / on 25/06/2020 at 11:37 / Targul municipal Roșiorii de Vede se redeschide incepand de vineri, 26 iunie, insa numai pentru comercializarea de produse agricole, alte produse industriale (scandura,…

- Comitetului Local pentru Situații de Urgența, a hotarat in cadrul unei noi ședințe, convocate la Dej, luarea de noi masuri pe perioada starii de alerta, privind purtarea maștii și accesul in incinte. Hotarari privind obligativitatea purtarii MAȘTII DE PROTECȚIE: 1. Pe durata starii de alerta, masca…

- Ridicarea carantinei nu a dus la relaxarea masurilor de protecție impuse pentru funcționarea piețelor agroalimentare din municipiul Suceava, ba chiar vor fi intensificate, pentru siguranța clienților și comercianților.Conform deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit joi, 14 ...