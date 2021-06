La biblioteca din Rădăuți s-a tăiat un bibliotecar din trei, câți erau. Unde se va ajunge? Educația nu e doar școala, teste de capacitate, Bac. Educația inseamna spații publice in care sa te intalnești fara sa cheltuiești nimic și in care sa te educi continuu. Din care sa extragi informație fara sa dai bani. Un exemplu: bibliotecile. Literatura, filmul, muzica, știința au nevoie de circuite complexe de circulație, chiar și in zone unde totul pare prafuit și fara speranța. Cum sa modernizezi aceste rețele cand tai constant de la invațamant, ba, mai nou, a venit moda taierilor bugetare de la biblioteci? Biblioteca pare o infrastructura invechita, și in unele cazuri chiar e, dar e și rețeaua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

