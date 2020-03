Stiri pe aceeasi tema

- In județul Arad, conform raportarii Direcției de Sanatate Publica a Județului Arad, in centrele de carantina erau cazate in aceasta dimineața la ora 9.00, 140 de persoane. De asemenea, in izolare la domiciliu se aflau 792 de persoane. Cadrele Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean…

- RESITA – Potrivit unei informari a Directiei de Sanatate Publica a județului Caras-Severin, in ultimele 24 de ore, la limita judetului nostru cu judetul Timis au ajuns 108 persoane sosite din afara tarii. Acestea au fost escortate de catre politistii si jandarmii caraseni la domicilii, unde au intrat…

- Astazi, 14 martie 2020, ora 14.00, la sediul instituției a avut loc o ședința de lucru condusa de prefectul județului, doamna Aneta Matei, ședința la care au participat subprefectul județului, domnul Mirel Dragoș Bragaru, șefii structurilor M.A.I. ( I.P.J., I.J.S.U., I.T.P.F., I.J.J.) și directorii…

- Evident ca psihoza coronavirusului n-a fost creata de mass-media de la noi, ci cu largul concurs al acesteia și cu sprijinul important al cei internaționale. Saptamani in șir am fost pur și simplu bombardați pe toate canalele media posibile despre periculozitatea reprezentata de acest nou tip de virus…

- Femeia internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu suspiciune de coronavirus are gripa sezoniera, dar se asteapta si rezultatele pentru COVID 19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Virgl Musta, potrivit Agerpres ."Femeia de 50 de…

- Numarul cazurilor de gripa a ajuns la 35 in judet Giurgiu, Ministerul Sanatatii suplimentand dozele de vaccin, a declarat miercuri directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP), Magdalena Marcut, pentru Agerpres. "Pana astazi (miercuri n.r.) avem confirmate 35 de cazuri de gripa atat la…

- Un numar de sapte cazuri de gripa au fost inregistrate in perioada 20 – 26 ianuarie la nivelul judetului Vaslui, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Mihaela Topliceanu, toti cei sapte pacienti diagnosticati cu gripa au fost…

- Primaria a dispus ieri dupa-amiaza o serie de masuri de prevenire a unei eventuale infectii la Iasi cu noul coronavirus. In acest sens, primarul Mihai Chirica a convocat o sedinta a Comitetului local pentru situatii de urgenta, intalnire la care au participat reprezentanti ai Primariei si societatilor…